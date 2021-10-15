Глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской республики Симплис Матье Саранджи вручил благодарственное письмо главе Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову.

Благодаря усилиям российских профессионалов, которых пресса зачастую относит к «ЧВК Вагнера», национальная армия ЦАР смогла нанести поражение террористическим группировкам, долгое время угрожавшим стране. Россияне организовали обучение вооруженных сил и полиции, и смогли в кратчайшие сроки добиться коренного перелома в войне.

Как указано в документе,

«В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками.

От имени всех избранных представителей нации и от себя лично я сердечно поздравляю вас с вашей храбростью, а также выражаю нашу постоянную поддержку в стремлении к достижению цели. Ваша благородная миссия и ее результаты признаны людьми, которых мы имеем честь представлять в Национальном собрании.

Примите уверения в моем искреннем уважении.

Председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи».

Иванов, в свою очередь, поблагодарил африканских союзников за доверие. По мнению представителя российских инструкторов, содружество между нациями будет в дальнейшем только крепнуть. Благодаря усилиям африканцев и русских, в страну наконец пришел мир.

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