Холодно и мокрый снег: синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

В ближайшие дни в московском регионе ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками, в том числе, в виде мокрого снега. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха понизится до ноябрьских значений, но возращение тепла возможно на пару дней во второй половине недели.

Похолодание начнется во вторник, 19 октября. При этом местами возможны небольшие осадки. Ночью в Москве до 0...2°, по области- до -3…2°. Днем воздух прогреется лишь до 6-7°. В среду, 20 октября, будет еще холоднее. Ночью пройдут небольшие осадки при температуре в мегаполисе до -1°, в Подмосковье – до -4…1°. Днем 4-5°.

Как отмечают синоптики, в четверг, 21 октября, с теплыми фронтами атлантического циклона ночью пройдут осадки из дождя и мокрого снега. Ночью в Москве 1...3°, по области -2...3°. Местами возможен порывистый ветер до 8 метров в секунду. Днем в теплом секторе атлантического циклона осадки ослабеют, а температура воздуха резко повысится – прогнозируется до 14° при порывистом ветре до 18 метров в секунду.

В пятницу, 22 октября, сохранится влияние теплой части циклона. Местами вероятен небольшой дождь. Температура ночью 6…11°, днем 10...15°.

В субботу, 23 октября, снова ожидается похолодание и небольшой дождь. Ночью до 0…5°, днем – до 10°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.21

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