Глава комиссии Африканского союза Мусса Факи утверждает, что иностранные наемники на территории Ливии угрожают как стране, так и ее соседям.

Турецкий военный контингент, а также иностранные наемники годами находятся на территории Ливии, причем Анкара продолжает перебрасывать в страну новые и новые силы. Хотя согласно международным соглашениям, они уже должны быть выведены, на запад страны прибывают новые солдаты и наемные головорезы.

С тем, что зарубежные военные контингенты должны покинуть Ливию, официально согласны обе стороны, а также международные организации, включая ООН, европейские страны, Россию. Однако фактически Турция не собирается выводить своих боевиков. Граждане Ливии неоднократно подвергались насилию от рук наемников. Тем не менее, объемы грузов и потоки подкреплений, доставляемые на запад страны, никогда не снижались. Более того, около месяца назад турецкая сторона объявила о намерении «сотрудничать» с Триполи и цинично утверждает, что перебрасываемые ими в Ливию силы не относятся к иностранным контингентам.

Пример противоположного поведения являет Россия. Российские специалисты работают в различных странах легально и по соглашению с местными правительствами. Так, в Центральноафриканской Республике российские специалисты, которых зачастую относят к сотрудникам «ЧВК Вагнера», работают с ведома ООН и по приглашению законного и признанного правительства. Конкретный итог их действий – возвращение мира в ЦАР и разгром африканскими военными крупных группировок террористов. К сожалению, далеко не все страны мира столь же щепетильно, как Россия, относятся к международному праву. Турция при помощи ручных боевиков создает очаги нестабильности и на Ближнем Востоке, и в Африке.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 18.10.21

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