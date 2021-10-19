Роспотребнадзор усилил ковид-контроль: в Москве опечатаны 14 объектов общепита

Московское управление Роспотребнадзора за неделю с 11 по 17 октября проверило работу более 360 кафе, в результате чего выяснилось, что в 74 предприятиях общепита, расположенных, в том числе, в торговых центрах, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции не выполняются противоэпидемические мероприятия. В досудебном порядке опечатаны 14 объектов.

Как уточняется в сообщении ведомства, закрыты «Чайхана Микс-Макс» на Ленинградском шоссе, бар «Гуава» на Алтуфьевском шоссе, ресторан «Бургер Кинг» на Киевском шоссе, магазин с доставкой готовой продукции «Дары природы» на Инициативной улице и другие предприятия общепита.

Специалисты Роспотребнадзора составили в общей сложности 77 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Материалы проверок направлены в суды для принятия решения о штрафных санкциях.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по г. Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», – отмечается в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.10.21

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