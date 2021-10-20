Мокрый снег и сильный ветер: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие часы на территории Московской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. С таким предупреждением выступил региональный главк МЧС. Ненастье продлиться до завтрашнего утра.

Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением теплого фронта с 16 часов и до 10 часов 21 октября в Московской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с, – говорится в сообщении ведомства.

В подмосковном главке МЧС призвали жителей региона соблюдать осторожность.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.10.21

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