Ночной дождь в Москве: выпало 10% месячной нормы осадков

В Москве за минувшую ночь выпало 10% месячной нормы осадков. Как сообщили в Московском метеобюро, в Подмосковье этот показатель составил 15%.

По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается небольшой дождь, температура поднимется до 13 градусов, прибавив завтра еще один градус. «Это больше подходит к числам сентября, температура будет выше климатической нормы градусов на пять», – отметила в комментарии РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Стоит отметить, что Гидрометцентр России до 22 октября сохранил для московского региона повышенный желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу центра «Фобос», в субботу в столицу придет холодный фронт. В предстоящие воскресенье и понедельник ожидается пик похолодания с температурой не выше 5 градусов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.10.21

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