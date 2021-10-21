В Москве резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Москве резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Как сообщила вице-мэр столицы, глав оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Анастасия Ракова, по сравнению с прошлым годом превышение составляет 1,5 раза.

«В отличие от прошлого года в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, в 1,5 раза превышающий показатели прошлого года. Это создает высокую дополнительную нагрузку на медицинскую систему и угрозу серьезных осложнений для пациентов», – сказала Ракова, слова которой приводятся в сообщении оперативного штаба.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.10.21

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