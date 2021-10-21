Москве прогнозируют холодные выходные

В ближайшие выходные дни в московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в воскресенье, 24 октября, днем воздух прогреется не выше 5 градусов.

Холодный воздух начнет распространяться в субботу, 23 октября. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями, местами вероятен небольшой дождь. Температура пойдет на понижение: ночью до 1°, днем – до 10° при порывах ветра до 15 м/с.

В воскресенье, 24 октября, станет еще холоднее. Ночью прогнозируются небольшие осадки, температура в Москве 3…5°, по области 0…5°. Днем при прохождении циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура в Москве 3...5°, по области 0...5°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Москва, Светлана Антонова

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