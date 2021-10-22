В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий при прохождении холодного атмосферного фронта. Как говорится в сообщении МЧС, в Москве и Подмосковье в течение дня ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 метров в секунду.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, штормовой ветер принесет в столичный регион осадки и похолодание. В субботу ожидается в дневное время до 9 градусов, а в воскресенье температура воздуха понизится до 5 градусов. Возможен мокрый снег.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.10.21

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