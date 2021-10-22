Максим Шугалей: Табличка партии «Родина» может исчезнуть с моей приемной в республике Коми

Президент Фонда защиты национальных ценностей, член партии «Родина» Максим Шугалей резко высказался по поводу вступления Алексея Журавлева в думскую фракцию ЛДПР.

После публичного выступления «номера два» в партии «Родина», Героя России Андрея Богатова, в котором он осудил консолидацию лидера партии Алексея Журавлева с ЛДПР, свое отношение к поступку главы политсилы высказал известный ученый-социолог Максим Шугалей. Он назвал позицию лидера «непоследовательной».

«На прошедших выборах мы были противниками ЛДПР и искореняли лжепатриотизм. А сейчас видим, что в Госдуме обе партии в одной фракции. Объединение не отражает позицию большинства членов партии «Родина», которая должна последовательно и настойчиво отстаивать интересы патриотов России. В самой партии много настоящих сторонников этой идеи. Называться «Родиной», вести за собой патриотов России – великая честь. Но партия «Родина» провалила эту задачу», – заявил президент ФЗНЦ Шугалей.

Кроме того, он напомнил, что в 2020 году был избран от партии «Родина» в Госсовет республики Коми, от мандата которого был вынужден отказаться по независящим от него причинам – в тот момент социолога незаконно удерживали в ливийской тюрьме. Однако до сих пор Шугалей продолжает оказывать посильную помощь жителям региона.

«Моя приемная в регионе ни на день не прекращала и не прекратит свою работу. Однако в свете новых событий название дискредитировавшей себя партии с вывески над моей приемной может исчезнуть» – резюмировал ситуацию Шугалей.

Сыктывкар – Москва, Светлана Антонова

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