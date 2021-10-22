«Основная сложность – это закрытие границ»: туроператоры развеяли ковидные мифы о путешествиях

Объявленные в России нерабочие карантинные каникулы не повлияют на туристическую отрасль, как это было во время локдауна весной прошлого года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители турбизнеса сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, в настоящее время влияние заграничных путешествий на эпидемиологическую ситуацию сильно преувеличен.

В частности, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский отметил, что объявленные каникулы серьезных проблем отрасли не принесут. «Эта неделя локдауна не настолько страшна для нас, как это было год назад, когда это происходило весной. Была фаза разгона отрасли в рамках летнего сезона, был большой объем проданных туров, большой приток требований на возврат и так далее. Сейчас туроператоры находятся в состоянии выхода из высокого сезона, идет подготовка к следующему сезону, идут продажи новогодних праздников. В любом случае, что касается внутреннего туризма, это не настолько горячая пора для нас», – пояснил он.

«По внутреннему туризму, могу сказать – дай Бог, чтоб эта ситуация ограничилась неделей, но в целом никакой угрозы для отрасти, рынка, туроператоров значительных проблем это не принесет», – считает Уманский.

Со своей стороны вице-президент, руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по авиаперевозкам Дмитрий Горин согласился, что объявленные нерабочие дни для международного туризма «не сыграли никакой роли». При этом он отметил важную тенденцию – возвращение отложенного спроса.

«Есть прогнозы, что 22-й год наверно полностью восстановит потоки по популярным направлениям – в течение года, не сразу. Но здесь не надо смотреть на 8-9 ноября, потому что пандемия научила нас планировать вместе с туристами поездки зачастую не заранее, а накануне», – пояснил он.

Горин также обратил внимание, что сейчас выполнена большая часть перенесенных с прошлого года обязательств туркомпаний. «Основная сложность – это только закрытие границ. Больше никаких проблем у туроператоров нет, но в закрытую страну мы отправить туриста не можем. Будем стараться максимально выполнять обязательства по турам, перенесенным с 20-го года. Из 44 млрд рублей перенесенных туров большая часть выполнена. Сейчас осталось таких туров на 7 млрд рублей, и мы ведем диалог с правительством, как безболезненно выполнить все обязательства или предоставить равнозначный туристический продукт», – отметил Горин.

«Кстати, многие, если говорить о зарубежных путешествиях предпочитают страховку от невыезда. 42% теперь берут эту страховку. Раньше цифра была всего 10%», – уточнил он.

Кроме того, эксперт развеял мифы, что путешествия как по России, так и за рубеж ухудшают эпидемиологическую обстановку. «По информации от страховых компаний в период путешествий как таковых обращение с ОРВИ и с коронавирусной инфекцией 0,4%. Это в разы меньше, чем те проценты, которые есть у нас в повседневной жизни. Миф второй – что люди после отпуска привозят коронавирусную инфекцию. Это тоже неправда. И здесь я соглашусь с цифрами Роспотребнадзора, что всего у 1% диагностируется заболевание коронавирусной инфекцией уже после путешествий. В путешествия люди отравляются осознанно и хотят быть здоровыми, а не болеть в гостинице. У всех есть медстраховка», – подчеркнул он.

«Мы очень ждем регистрации нашей вакцины «Спутник» ВОЗом (Всемирная организация здравоохранения). Это упростит планирование поездок», – заключил Горин.

Москва, Мария Соколова

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