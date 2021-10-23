Роспотребнадзор закрыл в Москве почти 200 кальянных

В Москве во время ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу в настоящее время усилен контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.10.21

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