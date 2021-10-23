НАТО стягивает войска к границам России: Шойгу оценил действия Североатлантического альянса

Североатлантический альянс последовательно стягивает вооруженные силы к границам России на фоне призывов к военному сдерживанию Москвы. Об этом заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя высказывание министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможном применении ядерного оружия. По его словам, руководство НАТО и государства-члены Альянса не готовы к диалогу и проводят провальную политику.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», – констатировал Шойгу.

При этом глава минобороны РФ назвал катастрофой итоги реализации плана НАТО по «сдерживанию» в Афганистане. «Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», – подчеркнул российский министр.

Заявление Шойгу стало ответом на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая накануне в эфире радиостанции «Дойчландфунк», сказала, что НАТО готово противодействовать России с применением ядерного оружия.

Москва, Светлана Антонова

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