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Понедельник, 25 октября 2021, 11:26 мск

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Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

Фото: pixabay.com

Биржевая цена на газ в Европе выросла на 5,7%. По данным лондонской ICE, стоимость ноябрьских фьючерсов по голландскому индексу TTF на открытии торгов достигала $1 139 за тысячу кубометров.

К настоящему моменту газ торгуется в районе $1 110, передает ТАСС.

В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше $1050 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе ускорили рост этой осенью из-за низкой заполненности хранилищ и дефицита электроэнергии на фоне восстановления экономической активности. В моменте стоимость «голубого топлива» достигала почти $2 000 за тысячу кубометров. По сравнению с прошлым годом объем топлива в европейских ПГХ составляет 71%.

Москва, Мария Соколова

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