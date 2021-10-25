Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

Биржевая цена на газ в Европе выросла на 5,7%. По данным лондонской ICE, стоимость ноябрьских фьючерсов по голландскому индексу TTF на открытии торгов достигала $1 139 за тысячу кубометров.
К настоящему моменту газ торгуется в районе $1 110, передает ТАСС.
В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше $1050 за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе ускорили рост этой осенью из-за низкой заполненности хранилищ и дефицита электроэнергии на фоне восстановления экономической активности. В моменте стоимость «голубого топлива» достигала почти $2 000 за тысячу кубометров. По сравнению с прошлым годом объем топлива в европейских ПГХ составляет 71%.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 25.10.21
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