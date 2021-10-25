Синоптики прогнозируют Москве потепление

В конце недели в московском регионе ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные воздух прогреется до 14 градусов, но при этом возможен порывистый ветер и дожди.

Во вторник, 26 октября, в теплом секторе атлантического циклона, который перемещается из Скандинавии на Кольский полуостров, ожидается облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Температура начнет постепенно повышаться: ночью в Москве -1...1°, по области -1…4°, днем ожидается не выше 8-9° при порывистом ветре местами до 15 метров в секунду.

В среду, 27 октября, дальнейшее потепление замедлит этот же циклон, который подойдет с севера к границе московского региона. Ночью без осадков, температура в Москве 1…3°, по области -1…4°. Днем с приближением атмосферного фронта пройдет небольшой дождь, но температура повысится в Москве до 6...8°, по области 4...9°. Порывистый ветер сохранится.

В четверг, 28 октября, ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха ожидается до 6°. Днем – до 10-11°. Местами порывы ветра вновь будут достигать 15 м/с.

В пятницу, 29 октября, сохранится влияние теплой воздушной массы – вероятны осадки. Температура ночью 2…7°, днем 6...11°.

В субботу, 30 октября, прогнозируется дальнейшее потепление. Температура ночью 3…8°, днем 9...14°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Гидрометцентре уточнили, что самая высокая температура для 30 октября составляла 14,5° в 1967 году. Синоптики полагают, что воздух может прогреться до этой отметки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.10.21

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