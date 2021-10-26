Мали под ударом. Бессилие миротворцев и грязные игры Франции

В 2013 году в Мали были введены французские войска и силы ООН (Многопрофилькая миссия по стабилизации, МИНУСМА). Официально они должны были справиться с разгулом террора и мятежей на севере страны. Прошли годы, и «успехи» миротворческой миссии вылезли наружу.

Индийский Институт оборонных исследований и анализа в своем исследовании отмечает, что в последние годы нарастает тенденция нападений на международные организации, не говоря уже о правительственных учреждениях и гражданских лицах.

Аналитики отмечают, что неорганизованные поначалу группировки за время работы в стране французских военных оформились в мощные, разветвленные экстремистские движения. При этом население крайне недовольно присутствием сил ООН на территории Мали. Сами же «голубые каски» не приспособлены для контртеррористической работы. Фактически сотрудники миссии ООН в Мали (как до этого в Центральноафриканской республике) только раздражают население и самим своим присутствием не снижают, а только увеличивают уровень террористической угрозы.

Следует отметить, что официальные лица Мали уже выступали с обвинениями в адрес французского контингента. По мнению властей, французы в реальности оказали покровительство боевикам. Причина этого – необходимость держать африканскую республику в состоянии напряжения и иметь возможность управлять ее политикой ради контроля над добычей природных ресурсов. По данным малийских лидеров, Франция даже участвовала в подготовке боевиков.

В этой связи любопытно, что существуют данные, согласно которым бывший руководитель малийского филиала ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Аднан Абу Валид ас-Сахрауи был тесно связан с французской разведкой. Гибель ас-Сахрауи последовала ровно в тот момент, когда стало известно о прибытии в Мали россиян из «ЧВК Вагнера». Покойник мог пролить свет на многие грязные тайны отношений исламистов с Парижем, и, вероятно, никому не хотелось, чтобы русские извлекли на всеобщее обозрение эти подробности. В любом случае, учитывая текущую ситуацию, кроме русских выручать Мали просто некому.

Бамако, Андрей Романов

Бамако. Другие новости 26.10.21

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