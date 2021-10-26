СМИ: Пропавшая в Москве знаменитая актриса нашлась

В Москве нашлась пропавшая 81-летняя актриса Светлана Светличная – артистка принимает участие в записи телепередачи, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Светличная обнаружена, с ней все в порядке, она жива и здорова», – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, Светличная перестала выходить на связь 21 октября в Москве. Ее родственники обратились в полицию с просьбой помочь в розыске артистки.

Напомним, Светличная снималась в таких фильмах как «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и других.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.10.21

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