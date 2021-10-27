Виктор Литовкин: США сожалеют о проигранной конкуренции в Мали

США стремятся к гегемонии в Африке, поэтому критикуют сотрудничество властей Мали с российской «ЧВК Вагнера». Так положение в Африке оценил военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась по поводу российско-малийского сотрудничества. Несмотря на то, что речь идет о международном партнерстве независимого государства, американцы пытаются надавить на Бамако.

«Я выразила нашу серьезную обеспокоенность. Их присутствие может стать ударом по миру и безопасности в регионе и в африканском регионе Сахель», – говорится в заявлении дипломата, размещенном на странице представительства США при ООН.

Приглашение россиян в Мали является вынужденной мерой, поскольку французские власти заявили о выводе войск из африканской страны. Антитеррористическая операция «Бархан» провалилась, и более того, малийцы обвиняют французов в пособничестве террористам. Французы удерживают Мали в состоянии «управляемого хаоса» для того, чтобы контролировать политику Бамако и иметь возможность вывозить из страны природные ресурсы. Поэтому малийцы нашли нового более надежного союзника.

По мнению Виктора Литовкина, американские власти не любят конкуренцию. В Мали эту конкуренцию они проиграли, поэтому звучат подобные заявления.

«Такое отношение американской представительницы в ООН связано с тем, что Вашингтон не любит честную конкуренцию. Они хотят быть гегемоном везде, в том числе и в Африке в регионе Сахель. Русские составили им конкуренцию и выиграли ее, поскольку работают лучше. Американцам не понравилось, что малийские власти выбрали русских как союзников, а не американцев или французов», – заявил военный эксперт.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 27.10.21

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