Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-губернатора Хабаровского края

Сегодня Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как уточнила пресс-служба надзорного ведомства, экс-чиновник обвиняется в убийстве (пп. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). В деле также фигурируют его сообщники.

По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков, руководствуясь корыстными мотивами и желанием увеличить доход подконтрольной им коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере скупки лома черного металла, в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за денежное вознаграждение привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.

«Так, июле 2004 г. Кадыров, находясь в пгт. Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Смерть потерпевшего не наступила по независящим от соучастников обстоятельствам. В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года в г. Хабаровске Палей несколько раз выстрелил в бизнесмена. Потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что подельники пытались скрыть последнее преступление. «Палей во исполнение общего с соучастниками преступного умысла в январе 2005 г. в г. Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя», – уточнили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея направлено в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от органов следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается, отметили в Генпрокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

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