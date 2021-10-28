Грандиозный эпос: в московском Доме кино прошла премьера фильма «Тыгын Дархан»

Премьера самого масштабного фильма в истории якутской киноиндустрии прошла в Центральном Доме Союза кинематографистов России накануне выхода в широкий прокат в РФ и странах СНГ. Лента является экранизацией произведения якутского писателя Василия Яковлева – «Далана», рассказывающего о событиях в республике на рубеже XVI-XVII веков и Тыгыне Дархане – главе хангаласского рода, объединившего народ саха.

Создатели картины сообщили, что специально для съемок с помощью историков и культурологов было воссоздано около 3 500 костюмов и более 200 аутентичных сооружений, изготовлено большое количество утвари и оружия, а в массовых сценах приняли участие около 10 000 жителей Якутии. «Благодаря жителям республики получился истинно народный фильм, в котором участвовали все – от мала до велика. Приходили семьями, с маленькими детьми, не хотели покидать съёмочную площадку. Съемки проходили и в минус 61 градус, на Полюсе холода, в Верхоянье, и в летнюю жару – 39 градусов на солнце», – рассказала продюсер картины Вера Филиппова.

Как отметила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина, республика сегодня занимает третье место в России по количеству снимаемых фильмов.

Исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн. Фото Ивана Кобякова, представлено пресс-центром Якутии в Москве

Примечательно, что картина уже была удостоена Гран-при Всероссийского ХIV фестиваля исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде, а также получила «Приз президента фестиваля». При этом исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн признан лучшим актером, а оператор фильма Юрий Бережнев завоевал приз «Лучший оператор». В сентябре 2021 года фильм вошел во внеконкурсную программу XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, а также отобран в основной конкурс Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля, который состоится в ноябре 2021 года.

Программный директор фестиваля «Вече» Ирина Сошникова назвала якутскую ленту фантастической. «Это большой кинематографический труд, который очень нужен для России в целом, поскольку мы все должны понимать, какая у нас огромная и замечательная страна, какие исторические факты лежат в основе. Это достойнейший фильм, и труд колоссальный, ювелирный, кропотливый. Здесь все настоящее, и это подкупает невероятно. Давно таких картин не было», – подчеркнула она.

В российский прокат картина выходит в начале ноября – старт приурочен Дню народного единства и предстоящему 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России. Как предполагается, фильм будет показан в 150 кинотеатрах по всей стране.

В 2022 году «Тыгын Дархан» запланирован выход в международный прокат. «Это работа глобального уровня, – отметил международный дистрибьютор Пракаш Шарма. – А этнический фон – большая редкость в современном кино. Думаю, это могут оценить зрители в самых разных странах мира, таких как Индия, Китай, США, Великобритания, Канада, Южная Корея, возможно, Япония. Мы будем делать дубляж и субтитры на английском языке и показывать фильм на кинофестивалях и кинорынках, продавать его на онлайн-платформы. Думаю, что у картины хорошее будущее».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.10.21

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