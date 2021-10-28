Политический аналитик Роман Романов: Россию пытаются выдавить из Африки

Независимый аналитик Роман Романов прокомментировал инвективы ООН в адрес российских инструкторов, работающих в Центральноафриканской Республике. Специалисты, которых в прессе зачастую относят к сотрудникам «ЧВК Вагнера», работают в стране уже несколько лет, и за это время снискали славу стойких борцов против террора. Благодаря усилиям русских, армия ЦАР смогла нанести поражение террористам, которые едва не уничтожили страну. Однако эти успехи не всем по нраву.

«Не следует воспринимать Организацию Объединенных Наций как единую структуру, которая принимает только верные и взвешенные решения. – отметил Романов. – Очень часто внутри ее подкомитетов находятся люди, которые работают на определенные государства, представляют интересы определенных глобальных элит и продвигают нужную ценностную повестку. В данном случае группа аналитиков, представляющих ООН, не что иное как инструмент политического влияния».

Кроме того, эксперт отметил, что за все то время, когда в стране продолжалась гражданская война, ООН не озаботилась преступлениями террористов из «Коалиции патриотов за перемены» и собственных миротворцев.

«Появляется какая-то группа людей, ни разу не бывавшая в регионе, которая выпускает аналитику исключительно на основе публикаций в интернете. А, как мы знаем, большинство сообщений об Африке зачастую представляет собой агитацию и пропаганду. Тем не менее эти люди выступают с беспрекословными и ультимативными заявлениями. О чем это говорит? Скорее всего перед нами не люди, которые пытаются решить проблемы ЦАР, а политики, продвигающие определенную повестку и занимающиеся реализацией определенных целей. В данном случае они пытаются вытеснить Россию из региона», – отметил Романов.

По мнению Романова, выпады со стороны ООН – это не более, чем вбросы, фейки и пропаганда, направленные на устранение из Африки российских специалистов, которые влияют на положение в ЦАР сугубо положительно.

Москва, Светлана Антонова

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