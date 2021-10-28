Тепло и сухо: синоптики обещают Москве короткое «бабье лето»

В ближайшие дни в московском регионе установится теплая и сухая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, благодаря антициклону в столице может быть побит температурный рекорд.

В пятницу, 29 октября, при прохождении атмосферного фронта атлантического циклона ожидается облачная погода с прояснениями, но при этом возможен небольшой дождь. Ночью ожидается в отдельных районах туман. Температура ночью в Москве 2...4°, по области 1…6°, днем в столице 8…10°, в Подмосковье – 6...11°.

В субботу, 30 октября, с ростом атмосферного давления осадки должны прекратиться. При этом на московский регион начнет распространяться относительно теплый воздух. Температура пойдет на повышение: ночью в Москве 6...8°, по области 3…8°, днем – до 13°.

В воскресенье, 31 октября, сохранится теплая погода. Ночью до 6°, днем – до 12°. В понедельник, 1 ноября, также можно рассчитывать на солнечную погоду без осадков, температура существенно не изменится, хотя наметится тенденция на небольшое ее понижение. Ночью похолодает до -1…4°, днем будет от 7 до 12°.

Во вторник, 2 ноября ожидается переменная облачность. Ночью -2…3°, днем 5...10°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.10.21

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