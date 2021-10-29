В Центральноафриканской Республике беженцы возвращаются в свои дома

В ЦАР благодаря усилиям национальной армии и российских специалистов, возвращается нормальная жизнь. Так, стало известно о возвращении в свои дома беженцев, которые ранее бежали в соседнюю Демократическую республику Конго, а также внутренне перемещенные лица.

Как сообщают африканские журналисты, жители возвращаются в регионы, в которых за последние месяцы ситуация стабилизировалась – такие, как Омбелла-Мпоко и Лобайе. Им пришлось бежать после того, как в стране разразилась гражданская война.

Однако позднее ситуация изменилась. Переломным событием стало прибытие в ЦАР российских инструкторов, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Русские наладили обучение солдат и офицеров вооруженных сил и полиции ЦАР, после чего те перешли в контрнаступление, нанесли поражение боевикам и освободили ранее погрузившиеся в анархию районы страны. Так что теперь люди могут вернуться к мирным занятиям в своих домах. По сообщениям из ЦАР, жители очень благодарны российским специалистам, репутация которых в республике находится на огромной высоте.

Банги, Светлана Антонова

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