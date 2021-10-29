Собянин надеется на скорое возвращение к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что город сможет вернуться к обычной жизни и люди смогут нормально работать после 7 ноября. Об этом столичный градоначальник заявил в эфире телекомпании «Россия 1».
«Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает норму, установленную указом президента, решения городских властей и служб Роспотребнадзора. Эта радует и дает надежду, что эта мера будет реально работать», – цитирует его слова «Интерфакс».
Мэр напомнил, что соблюдение предприятиями режима нерабочих дней проверяют и штрафуют нарушителей.
По его распоряжению, нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. Их ввели в расчете на разрыв цепочек заражения коронавирусом и сокращение темпов прироста заболеваемости. В этот период разрешено работать продуктовым магазинам и аптекам, а также магазинам, в которых доля продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% ассортимента. Стоматологические клиники могут только оказывать экстренную помощь. Запрет на работу не касается предприятий непрерывного цикла, жизненно важных для инфраструктуры города. Общественный транспорт работает в обычном режиме.
За минувшие сутки в Москве было выявлено около 7 511 новых случаев коронавируса, что примерно на 11% меньше, чем днем ранее.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 29.10.21
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