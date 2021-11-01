Погода в московском регионе: климатическая норма снова нарушится

В ближайшие дни в московском регионе значения средней суточной температуры воздуха продолжат превышать климатическую норму на 5-7°. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в начале недели, благодаря антициклону будет солнечно, но со среды характер погоды изменится – вероятны дожди и порывистый ветер.

Во вторник, 2 ноября, ночью местами ожидается туман, в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем в столице 5...7°, в Подмосковье 4...9°.

В среду, 3 ноября, ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем облачно, небольшой дождь. В столице 7...9°, по Московской области 5...10°. При этом вероятен порывистый ветер до 15 м/с.

В четверг, 4 ноября, ночью прогнозируется дождь. В Москве 6...8°, по области 3...8°. Днем местами также возможны осадки. При этом температура воздуха прогреется до 12-13°, но снова вероятен порывистый ветер 15 м/с.

В пятницу и субботу, 5-6 ноября, ожидается дождливая погода и похожей температуре воздуха.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.11.21

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