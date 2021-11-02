Прокуратура предупредила москвичей о запрете на массовые уличные мероприятия

Прокуратура Москвы опубликовала предостережение о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, которые анонсируются в Интернете 4 ноября 2021 года.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

«Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», – уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что несколько общественных объединений подали заявки о проведении 4 ноября в Москве «Русского марша».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.11.21

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