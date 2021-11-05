Нью-йоркский кинотеатр отменил показ фильма «16-й»

Запланированная в нью-йоркском кинотеатре Film Society of Lincoln Center премьера фильма «16-й» не состоялась. Релиз кинокартины отменили без объяснения причин.

Американские зрители должны были увидеть «16-й» 3 ноября. По словам продюсера Сергея Щеглова, фильм сняли с показа неожиданно, даже не уведомив об этом.

Сейчас создатели киноленты ведут переговоры о показе с другими кинотеатрами в Нью-Йорке.

В России премьера состоится 8 ноября. «16-й» – фильм-исповедь петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, который расскажет свою версию событий вокруг выборов в США в 2016 году.

Нью-Йорк – Москва, Светлана Антонова

Нью-Йорк – Москва. Другие новости 05.11.21

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