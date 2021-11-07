Запрещенный в США фильм Пригожина «16-й» после срыва премьеры в Нью-Йорке покажут онлайн

Технический показ фильма петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» состоится 7 ноября в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщают рекламные баннеры.

Российские интернет-пользователи смогут увидеть кинокартину о выборах президента США 2016 года уже в воскресенье. Посмотреть фильм сможет любой желающий, перейдя на сайт проекта.

Первая информация о киноленте, которая считается «исповедью» предпринимателя, появилась в конце октября. Премьера в Нью-Йорке 3 ноября сорвалась из-за отказа американского кинотеатра транслировать фильм. Показ перенесли на 5 число, но американская полиция ворвалась в зал и выгнала зрителей с сеанса.

Создатели фильма перенесли премьеру в Сеть. Технический показ киноленты пройдет в воскресенье в 20:00 мск на сайте 16film.ru.

Выборы 2016 года в США завершились не только победой экс-президента Дональда Трампа, но и разбирательством по поводу «российского вмешательства». Евгений Пригожин стал одним из главных фигурантов расследования. Однако спецпрокурор США Роберт Мюллер за два года, что длилось расследование, так и не нашел подтверждений «сговора» между Трампом и российской стороной.

Москва, Светлана Антонова

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