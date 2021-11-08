Блогер Вадим Манукян сравнил картину «16-й» с «Ширли-Мырли» и «Криминальным чтивом»

Прошедшая премьера фильма российского предпринимателя Евгения Пригожина «16-й» произвела неизгладимое впечатление на известного российского блогера и журналиста Вадима Манукяна. Художественная лента напомнила ему о сразу нескольких культовых работах, среди которых эталонная советская комедия «Ширли-Мырли».

Напомним, сегодня на официальном сайте проекта 16film.ru состоялась премьера картины «16-й», повествующей о событиях, которые в свое время привели к победе 45-го президента США Дональда Трампа. После выборной гонки 2016 года американцы заявили о пресловутом «российском вмешательстве» и назвали Евгения Пригожина «угрозой национальной безопасности».

«Просто шикарная комедия, которая по духу мне напоминает «Криминальное чтиво», «Ширли-Мырли» и «Жмурки» одновременно. Здесь в комедийном стиле прекрасно показано, как 16 российских ребят смогли взломать всю эту хваленую американскую «демократию», – поделился эмоциями блогер. – Миллиардные бюджеты и куча бесполезных западных помоек, которые только и умеют, что пилить бюджеты, с одной стороны, и неполные два десятка молодых и смышленых ребят с другой – которые смогли настолько напугать США, что им показалось, будто тут чуть ли не десятки тысяч в интеллектуальном центре работают. Рано или поздно это нужно было показать при помощи художественного кино».

Стоит напомнить и то, что мировую премьеру фильма, которая должна была состояться в Нью-Йорке еще 3 ноября, сорвали американские силовики. Полиция «Большого Яблока» фактически разогнала зрителей кинотеатра Film Society of Lincoln Center, не объяснив им причин.

«Создателям кино – респект», – резюмировал свой отзыв Вадим Манукян.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.11.21

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