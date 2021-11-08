Снег и гололедица: в Москве ожидается похолодание

В ближайшие дни в московском регионе ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снегопадами и гололедицей. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в середине недели среднесуточная температура воздуха станет отрицательной, а к выходным немного потеплеет.

Похолодание начнется предстоящей ночью. Во вторник, 9 ноября, в темное время суток начнется дождь, переходящий в снег. Местами возможен гололед. Температура воздуха опустится от -1° до 1°, к вечеру возможно понижение до минус 5°. В Подмосковье – до минус 7°. Западный ветер сменится на северный с порывами до 17 м/с.

На среду, 10 ноября, придется гребень антициклона. Днем местами вероятны небольшие осадки с температурой -1...1°, ночью до минус 5°, по области – до минус 7°. Возможна гололедица.

В четверг, 11 ноября, с приближением следующего циклона опять прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. В Москве воздух прогреется до +3° при юго-западном ветре с порывами до 15м/с. Местами также прогнозируется гололедица.

В пятницу и субботу, 12 и 13 ноября, вновь ожидаются осадки, ночью температура опустится до минус 3°, днем прогреется до плюс 5°.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.11.21

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