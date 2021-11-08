Опасная погода: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, ненастье будет продолжаться ориентировочно с 21:00 до 9:00 завтрашнего дня.

Согласно прогнозу синоптиков, в этот период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега при порывистом ветре до 17 м/с и понижении температуры до отрицательных значений. Вместе с тем, с 09 до 21 часа 9 ноября прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха. На дорогах вероятна гололедица, местами сильная.

В МЧС рекомендуют жителям столичного региона соблюдать осторожность.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.11.21

На автозаправках Москвы снова подорожало топливо. / Произвол монополий: в Госдуме назвали реальные причины подорожания «молочки». / Литва готовится объявить ЧП из-за толпы мигрантов, а в Польше ввели боевую готовность. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»