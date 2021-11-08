Google и Telegram вновь оштрафованы за отказ удалять запрещенный контент

Таганский суд Москвы признал Google и Telegram виновными в отказе удалить запрещенную информацию и назначил штрафы в 2 и 4 млн рублей соответственно. Как сообщила пресс-служба столичных судов, обе интернет-компании признаны виновными по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

По данным Роскомнадзора, в 2021 году сумма штрафов в отношении этих сервисов составляет более 100 млн рублей.

«С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации (в том числе пронаркотического контента) российскими судами привлечены к административной ответственности компании: Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter – на 38,4 млн рублей; Telegram – на 35 млн рублей; Google – на 32,5 млн рублей; TikTok – на 4,1 млн рублей; Одноклассники – на 4 млн рублей; Вконтакте – на 3 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.11.21

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