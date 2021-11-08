Евгений Пригожин о вопросах британской прессы: Мне неведомо, почему я стал вспомогательным персонажем в геополитических сказках США

Издание The Telegraph опубликовало комментарии известного петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Один из вопросов журналистов касался внешнеполитического взаимодействия Великобритании и России. Российский бизнесмен считает, что народы двух государств тепло относятся друг к другу, чего не скажешь о политиках и дипломатах. Взаимоотношения последних во многом зависят от позиции коллективного Запада по отношению к Москве в конкретный период времени.

«Политика Великобритании всегда следует за внешней политикой США в отношении России. А поскольку США рассматривают Россию как соперничающую великую державу, Британия вызвалась помочь американцам в этом соперничестве. Каким образом Москва может «восстановить доверие» с Великобританией при том, что США определяют ее как соперника?

Мне лично видится, что нет никакого смысла даже пытаться, поскольку любая попытка России улучшить отношения с Великобританией будет рассматриваться США как вбивание Россией клина между США и их союзником. Если Россия и США найдут способ спокойно сосуществовать и вести мирную торговлю, то, когда это произойдет, Великобритания сделает то же самое», – заявил бизнесмен.

По мнению Пригожина, российское государство существует для защиты национальных интересов и русских людей, при этом оно не стремится распространять демократию, авторитаризм, коммунизм, законы шариата или какую-либо иную идеологию.

«Это то, что люди на Западе все еще не могут понять. Если хочешь понять, как Россия поведет себя в определенной ситуации, задайся вопросом, что отвечает интересам русского народа в настоящем, практическом смысле: суверенитет, процветание, независимость, безопасность», – добавил он.

Касаясь попыток многих западных СМИ связать предпринимателя с «ЧВК Вагнера», бизнесмен вновь сообщил, что не имеет отношения к указанной группе. При этом последней новостью, которую Пригожин читал о компании, была статья в журнале Foreign Policy, согласно которой такого подразделения не существует.

«Меня «связывает» кто? Правительство США? Российская оппозиционная пресса, получающая финансирование от США? Академики, получающие гранты от США? «Панель экспертов» ООН, членом которой является Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США? Мне неведомо, почему я стал вспомогательным персонажем в геополитических сказках США», – возмущен предприниматель.

В свою очередь Евгений Пригожин напомнил Вашингтону о недавнем ударе американского боевого дрона по мирным жителям в Афганистане.

«Возможно, Вы мне также зададите вопрос, почему правительство США посчитало, что дети, на которых оно напало несколько недель назад в Афганистане с помощью беспилотника, являются террористами. Я не имею об этом ни малейшего понятия. В действительности я и сам удивлен, почему меня связывают с группой Вагнера, поскольку я вообще не связан ни с какими группами», – заявил известный российский бизнесмен.

В заключение Пригожин в очередной раз напомнил о полной непричастности к каким-либо вооруженным подразделениям:

«Могу с уверенностью сказать, что не имею никакого отношения ни к «группе Вагнера», ни к другим военизированным формированиям. Но я очень встревожен тем, что некоторые так думают. Я пацифист».

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 08.11.21

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