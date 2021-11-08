Золотовалютные резервы России выросли до нового рекорда

Золотовалютные резервы России к концу октября обновили исторический максимум. Как следует из сообщения Банка России, их объем достиг $623,2 млрд, увеличившись за неделю на $1,6 млрд.

Регулятор пояснил, что увеличение резервов произошло преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.11.21

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