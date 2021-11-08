Завершилось расследование гибели дочери известного актера

В Москве завершено расследование уголовного дела о гибели дочери известного актера Владимира Конкина. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сейчас решается вопрос о передаче дела в суд.

По данным следствия, 22 сентября 2020 года София Конкина занималась плаванием в бассейне столичного фитнес-клуба «Джамп» и начала тонуть. «В результате отсутствия в клубе медицинского персонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медицинской помощи в клубе через два дня наступила смерть потерпевшей в медицинском учреждении», – уточнила Петренко.

По ее словам, учредителю и управляющей фитнес-клуба Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, арестовано ее имущество стоимостью 11 млн рублей, чтобы обеспечить заявленный потерпевшим гражданский иск.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.11.21

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