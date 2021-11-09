Телеведущая Дана Борисова назвала фильм «16-й» хорошей комедией о русских и американцах

Фильм петербургского бизнесмена Евгения Пригожина под названием «16-й» стал глотком свежего воздуха для многих зрителей, заявила знаменитая российская телеведущая Дана Борисова.

Премьера киноленты состоялась 8 ноября. Ее посмотрели более 200 тысяч зрителей. Фильм «16-й» повествует о событиях 2016 года, после которых президентский пост в США занял Дональд Трамп. Затем Вашингтон начал необоснованно заявлять о «российском вмешательстве».

Дана Борисова, как и многие другие зрители, не ожидали, что вместо документально фильма на экранах появится комедия, высмеивающая американцев.

«Я была очень сильно удивлена, когда серьезный документальный фильм на самом деле оказался комедией. Да еще и такой смешной. Американские агенты, русские хакеры и вообще все эти выборы президента обсмеиваются максимально жестко», – отметила телеведущая.

Фильм Евгения Пригожина стал настоящим глотком свежего воздуха для многих зрителей. Дана Борисова особенно оценила тот факт, что русские не изображены стереотипными злодеями.

«Наконец-то я дождалась хорошей комедии о русских и американцах! Такой фильм давно должен был выйти после фильмов и сериалов, где Россию всегда изображали то врагом, то полным неудачником. А финальная песня с танцами никого не оставит равнодушным. Смотрите, не пожалеете!» – заключила ведущая.

Премьерный показ кинокартины должны был пройти 3 ноября в Нью-Йорке. Однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center не стал показывать фильм. Создатели ленты попытались повторить попытку в другом кинотеатре, но туда ворвались полицейские и разогнали зрителей на первых минутах.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 09.11.21

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