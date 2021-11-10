Министр просвещения РФ прокомментировал перспективы «дистанционки» в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил президента Владимира Путина, что все школы, которые сейчас остались на дистанционной форме или на каникулах, со следующей недели выйдут перейдут на очный формат обучения. Об этом глава минпросвещения заявил на совещании у главы государства.

По словам министра, перевод на «удаленку» был вынужденной и временной мерой. При этом Кравцов уточнил, что с начала текущей недели более 90% школ работают в очном традиционном режиме, в 6% – применяются дистанционные технологии в 5-11-х классах, в частности, в Свердловской, Челябинской, Ивановской областях, и «планируют со следующей недели войти в очный режим», передает «Интерфакс».

Также со следующей недели планируют начать обучение в очном формате 4% школ, которые находятся в регионах, продливших режим нерабочих дней.

Министр также сообщил, что на сегодняшнее утро только 18 школ закрыты на карантин, что составляет 0,04% от общего их количества.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.11.21

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