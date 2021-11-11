В ближайшее время состоится заседание Совета безопасности ООН, посвященное вопросу о продлении мандата многопрофильной миссии по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Миротворческие силы ООН находятся в Центральноафриканской Республике годами. Формально они должны были помочь ЦАР справиться с разгулом террора, и одолеть многочисленные бандитские группировки, захватившие большую часть страны. Однако за это время миротворцы ООН продемонстрировали худшие качества. «Голубые каски» в глазах жителей ЦАР уже давно сравнялись с боевиками и террористами, от которых, казалось бы, должны были защищать людей.

Контрабанда и воровство

Контингент ООН постоянно занят разнообразными экономическими махинациями. Так, по сообщениям африканских СМИ, миротворцы, пользуясь своим статусом, организовали каналы контрабанды товаров через границы. «Голубые каски» и коммерческие фирмы обогащались, не уплачивая налогов. На днях стало известно о существовании целой преступной группировки внутри португальского контингента ООН в ЦАР. Как сообщила британская Guardian, миротворцы организовали канал доставки золота, алмазов и наркотиков из ЦАР в Европу. Для переправки драгоценных грузов и запрещенных веществ использовались военные самолеты, причем контрабандная сеть бесперебойно работала годами.

Это далеко не единичный случай. Так, в марте из-за неосторожного вождения опрокинулся автомобиль ООН. Внутри оказались мешки с контрабандным кобальтом. «Вот что они умеют лучше всего – красть богатство страны», – написал местный житель. Однако воровство и контрабанда не худшее, чем заняты миротворцы ООН.

Сотрудничество с боевиками

Согласно многочисленным свидетельствам, миротворцы МИНУСКА никак не препятствуют бандитам совершать кровавые преступления. Так, в октябре водители из Камеруна были ограблены боевиками буквально на глазах у миротворцев. Те не сделали ничего, чтобы помешать террористам. Напротив, с боевиками у миротворцев ООН сложились самые теплые и дружественные отношения. Так, главарь боевиков Али Дарасса был замечен за мирной беседой с миротворцами, причем он сам перемещался по республике на транспорте ООН и под защитой МИНУСКА.

Жители республики обвиняют миротворцев и в прямом снабжении террористов. Граждане утверждают, что именно «голубые каски» продают оружие и боеприпасы боевикам, а также передают им продовольствие и медикаменты. По данным африканской прессы, только с марта по август 2021 года зафиксировано 49 подтвержденных случаев сотрудничества контингентов МИНУСКА с различными группами боевиков. Зафиксированы случаи, когда базы сил ООН и террористов находятся в непосредственной близости, и никого не смущает такое соседство.

Поэтому не стоит удивляться, что с точки зрения жителей республики миротворцы ООН опустились на тот же уровень, что и сами террористы.

Изнасилования и убийства

Миротворцы не только грабят Африку, но и постоянно посягают на жизнь, здоровье и честь жителей. Особенно серьезными были обвинения в адрес габонского контингента. В сентябре габонских военных вывели из страны по причине регулярных изнасилований центральноафриканских женщин. Несмотря на многочисленные жалобы, ООН не провела надлежащего расследования этих преступлений. Насильники отделались просто возвращением в Габон. При этом среди жертв были несовершеннолетние.

Как будто всего этого мало, миротворцы постоянно совершают убийства граждан ЦАР. Характерный случай произошел в мае. Патруль МИНУСКА на бронеавтомобиле сбил мотоциклиста Село Азоса, мужчина скончался на месте. После этого миротворцы попытались предложить родственникам немного денег и еды, чтобы откупиться от ответственности и попытались объявить погибшего боевиком. Практически такой же эпизод произошел месяц спустя – грузовик миротворцев задавил мототакси и скрылся с места происшествия, причем по дороге сбил еще одного человека. В августе после очередного смертельного ДТП жители городка Бриа вышли на демонстрацию. «Голубые каски» расстреляли безоружных людей, в результате чего погибла девочка. Убийцы предложили денег родителям, чтобы те обвинили в трагедии российских инструкторов.

Однако самый вопиющий случай произошел 1 ноября. Автомобиль египетского контингента ООН вторгся на территорию президентского дворца в Банги. Миротворцев обратила в бегство охрана, после чего те на полном ходу скрылись на территории своей военной базы. По дороге они сбили девочку-подростка: микроавтобус «голубых касок» протащил ее по дороге, жертва скончалась до прибытия врача. Реакция ООН оказалась попросту неадекватной: генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш объявил, что в катастрофе виновны именно центральноафриканцы, будто бы напавшие на миротворцев. О гибели девочки никто даже не вспомнил.

Это жестокое убийство и черствость ООН всколыхнули страну. В республике прошли многолюдные демонстрации с требованиями привлечь убийц к ответственности. До сих пор сотрудникам МИНУСКА удавалось уходить от наказания благодаря их статусу.

Настоящие герои

Однако в ЦАР действуют не только миротворцы ООН. Совершенно иная репутация сложилась у российских инструкторов, обучающих армию и полицию республики. Русские специалисты, которых в различных публикациях относят к сотрудникам «ЧВК Вагнера», проделали огромную работу по повышению боеспособности вооруженных сил ЦАР. Хотя их значительно меньше, чем «голубых касок», именно эффект от работы россиян оказался решающим для хода вооруженного конфликта в республике.

Когда в декабре 2020 года боевики, подстрекаемые западными странами, попытались напасть на столицу республики Банги, именно русские организовали оборону республики. Их роль особо подчеркнул президент страны Фостен-Арканж Туадера.

Подвиги россиян были отмечены также парламентом ЦАР. В октябре этого года слуги народа в торжественной обстановке чествовали российских специалистов, благодаря которым в республику вернулся мир. Простые люди постоянно благодарят русских за их помощь стране.

Российские специалисты являются той силой, которая действительно действует в ЦАР на благо страны и народа. Их работа делает лишенным смысла присутствие в стране жестоких и распущенных «голубых касок».

Банги, Светлана Антонова

Банги. Другие новости 11.11.21

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