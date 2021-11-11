Сергей Лавров: Раскручивание западными СМИ темы действий российских ЧВК в Африке не повредит имиджу России

Во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и Мали глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва оказывает помощь Мали в области безопасности. Отвечая на вопрос журналистов о работе частной военной компании из России в Африке, Лавров заявил, что ЧВК свободны самостоятельно заключать соглашения, и, если такие контракты заключаются с суверенными правительствами, в этом нет ничего дурного. В любом случае, раскручивание этой темы западными СМИ не повредит имиджу России.

Заявление главы МИД России

В свою очередь, министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп подчеркнул, что отношения Мали и России – это отношения партнеров.

«Мали ни одному государству не позволит говорить нам, с кем мы имеем право общаться, а с кем нет. Мы имеем право определять свою судьбу сами, имеем право сотрудничать с любым государством», – заявил Диоп.

Глава внешнеполитического ведомства Мали отметил, что его правительство беспокоит в первую очередь безопасность собственной страны, и никто не вправе навязывать Мали союзников и партнеров.

Российская «ЧВК Вагнера», как передавали СМИ, начала развертывание в Мали еще летом. Согласно ряду сообщений, в республике развернуто уже до тысячи российских инструкторов. После того, как Франция провалила силовую операцию «Бархан» и начала вывод войск из Мали, россияне представляют собой главную опору и надежду страны на восстановление мира. 80% территории Мали охвачены войной между правительством и бандами исламистов. В то же время россияне – известные профессионалы в деле борьбы с террором, и их присутствие – залог победы над боевиками.

Москва, Светлана Антонова

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