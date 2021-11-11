Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили рекорд

Сегодня биржевые цены на дизельное топливо в России вновь обновили рекорд. Об этом свидетельствуют данные по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла еще на 0,81% – до 61 275 рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 0,48% и тоже достиг максимального значения – 54 880 рублей за тонну. Стоимость тонны летнего дизеля поднялась на 0,09% – до 53 622 рублей, передает «Прайм».

В то же время котировки авиакеросина вновь стремятся к рекорду, которого достигла 9 ноября – 58 513 рублей. Сегодня авиатопливо подорожало на 0,92% – до 58 092 рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.11.21

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