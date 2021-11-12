В ближайшие дни состоится заседание Совета безопасности ООН по вопросу продления мандата миротворческого контингента в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА). «Голубым каскам» будет крайне сложно доказать свою полезность стране. За последние годы контингент ООН стал главной угрозой стабильности в стране. Обвинения в контрабанде природных ресурсов, наркоторговле, а также убийства принесли ненависть миссии, которая должна была помочь ЦАР выйти из глубокого кризиса.

Богатая золотом, алмазами, а также другими не менее ценными ресурсами центральноафриканская земля еще с колониальных времен высоко ценится европейскими промышленниками. Сейчас для получения доступа к африканским недрам западные страны используют миротворцев, которые прикрываются благими намерениями, разграбляя принадлежащие африканцам природные богатства.

Сами миротворцы постоянно оказываются в центре скандалов. Авторитетное британское издание The Guardian сообщило, что португальский контингент ООН наладил канал по доставке золота, алмазов и наркотиков из ЦАР в Европу. Миротворцы использовали военные самолеты для переброски запрещенных грузов на родину. «Миротворческая мафия» действовала более двух лет, пока ее не разоблачила полиция.

Это далеко не единственный подобный инцидент. К примеру, ранее жители ЦАР сообщали, что на дороге миротворцы-контрабандисты попали в аварию, в результате которой их автомобиль перевернулся, а из него выпали мешки с ворованным кобальтом.

Разворовывание природных ресурсов страны, которая долгое время находится в кризисе – не единственное, на что способны миротворцы. В африканских СМИ неоднократно появлялись сообщения об их контактах с боевиками. Главаря радикалов Али Дарассу видели мирно беседующего с сотрудниками миссии, а также известно, что он неоднократно перемещался на автомобилях ООН по стране. Более того, были отмечены случаи, когда базы террористов и миротворцев находились в непосредственной близости друг от друга, однако такое соседство никого не смущало.

Из-за безответственности «голубых касок» постоянно гибнут люди, которых они должны защищать. В мае сотрудники МИНУСКА насмерть сбили своим броневиком местного жителя на мотоцикле. Недовольные инцидентом жители города Бриа вышли на демонстрацию, но ее жестко разогнали. Безоружных людей обстреляли, в результате чего погибла девочка. Чтобы уйти от ответственности, «голубые каски» предложили денег родителям – те должны были заявить, будто ребенка убили российские инструкторы.

Преступники лишены всякого контроля и легко избегают возмездия, пользуясь своим статусом. К примеру, контингент Габона был выведен из страны целиком после многочисленных случаев изнасилований местных жительниц, включая несовершеннолетних. Однако более никаких последствий для миротворцев эта история не имела.

1 ноября произошел и вовсе вопиющий эпизод. Миротворцы на автобусе вторглись в охраняемую зону президентского дворца, а при побеге сбили подростка. Девочка погибла под колесами. Служащие ООН даже не попытались оказать ей помощь. Никаких извинений от международной структуры не последовало, а ее глава Антониу Гутерреш и обвинил в трагедии центральноафриканских военных.

Что касается защиты жителей от боевиков, для чего формально и требовался контингент ООН, то за годы присутствия в стране он не добился никакого результата. Борьбой с радикалами занимается местная армия и правоохранительные структуры, подготовленные российскими инструкторами. Россияне, которых на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера», помогли местным властям реформировать армию, а также повысить уровень боевой подготовки личного состава. Это позволило африканской стране выбраться из глубокого кризиса, разгромить боевиков и зачистить от бандформирований обширные территории.

Годами миротворцы ООН не только не помогали африканской стране, но и служили интересам боевиков. Африканцы, натерпевшись горя от бандитов в голубых касках, рассчитывают, что их наконец выведут из страны, поскольку деятельность МИНУСКА стала угрозой для стабильности республики и всего континента.

Банги, Андрей Романов

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