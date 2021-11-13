Победителем «Гонки Героев» в московских Лужниках стал молодой российский IT-стартап ЯRUS

«Гонка Героев» закончилась в российских «Лужниках» несколько часов назад. Первым в одном из самых известных экстремальных забегов финишировал молодой российский IT-стартап ЯRUS.

Участниками мероприятия стали большие игроки отечественного бизнеса, такие как S7, «Почта России», «Газпромтранс», Spar, РБК, Сбербанк, ПСБ и другие. Молодой IT-стартап ЯRUS финишировал первым с большим отрывом от ближайшего преследователя – S7. Конкуренция российского бизнеса уже много лет переходит в экстремальную и спортивную плоскости. Участникам забега пришлось пройти более пяти километров препятствий. В таких условиях каждый старается доказать конкурентам, что именно он достоин первого места.

«Мы с уважением относимся ко всем соперникам и готовы проявлять себя в любых активностях», – сообщили представители стартапа.

ЯRUS готов к встрече с представителями компаний на соревнованиях, будь то интеллектуальный поединок, экстремальный спорт или игра в «камень, ножницы, бумага». Молодой IT-стартап ждет новых вызовов от популярных российских брендов. ЯRUS при этом уделяет большое внимание достижениям в цифровой индустрии и готовится представить новинки собственной экосистемы.

Москва, Екатерина Попова

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