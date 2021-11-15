Холодно и гололед: синоптики прогнозируют Москве ночные заморозки

В ближайшие дни в московском регионе сохранится морозная погода: в первой половине недели усилится ночное выхолаживание, а ночь на вторник может стать в Москве самой холодной с начала ноября. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время показания термометров будут приближаться к отметке 0°.
Во вторник, 16 ноября, ночью в столице ожидается до -5...-3°, по области -8...-3°. Днем преимущественно без осадков. В Москве -1...1°, в Подмосковье -4...1°.
В среду, 17 ноября, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем до -3°.
В четверг, 18 ноября, ночью преимущественно без осадков, в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем местами небольшие осадки. В столице прогнозируется 0...2°, в Подмосковье -2...3°. При этом возможен порывистый ветер местами до 17 м/с.
В пятницу и субботу, 19 и 20 ноября, вероятны небольшие осадки, ночью -4...1°, днем -2...3°.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 15.11.21
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