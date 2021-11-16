Дмитрий Пучков: российские ЧВК защищают интересы страны

Писатель и публицист Дмитрий Пучков рассказал в интервью радио «Комсомольская правда», чем для России важны частные военные компании. Вчера МИД Франции заявил о готовности наложить санкции на российскую «ЧВК Вагнера», прибывшую в Мали по приглашению тамошнего правительства.

Франция годами безуспешно вела силовую операцию против террористических группировок, и в конце концов объявила о ее завершении и выводе войск. На этом фоне Бамако обратился за помощью к России. Российские специалисты прибыли в страну и уже развернули обучение вооруженных сил африканской республики. Выбор малийцами более надежного союзника вызвал в Париже взрыв бессильной ярости.

Пучков отметил, что в нашу эпоху характер войны серьезно изменился:

«В настоящее время войны в том виде, к которому мы привыкли, то есть у нас все на примере Великой Отечественной, как правило, тысячекилометровые фронты, окопы, танки и всякое такое, – все это давно прекратилось. И в нынешней ситуации войска действуют не так».

Дмитрий Пучков констатирует, что ЧВК действуют в строгом соответствии с законодательством, на основании договоренностей с правительством страны, где они работают.

«Что они делают в Африке? Там это все юридически оговорено. Заезжают они туда строго по договорам. Это не какая-то сельская самодеятельность. Давайте мы с вами поедем в Республику Мали и будем ураганить – бегать, стрелять в кого попало. Это все происходит совершенно не так. Ну, а если они там по договору, какие юридические проблемы возникают? Никаких», – отметил эксперт.

Пучков уверен, что ЧВК решают важные для страны задачи – и если Европа пытается вводить санкции, значит, эти задачи решаются успешно. Кроме того, он уверен, что Франция движима своими колониальными амбициями, от которых она до сих пор не избавилась:

«То, с чем не могут или не хотят справиться французы, которые массу всего оккупировали на Африканском континенте. Скорее всего, не хотят, я так понимаю. Они чего-то там, я не слышал, чтобы они за собой оставляли какие-то детские сады, школы, ПТУ, железные дороги, перерабатывающие комбинаты и прочее. Весь смысл колониализма в том, чтобы выкачивать ресурсы, а взамен не давать ничего. Дедушка Ленин им колониальную систему очень сильно повредил, но до конца не поломал. Уведя оттуда свои основные силы, они все равно продолжают высасывать оттуда соки».

Дмитрий Пучков подчеркивает, что, с точки зрения объединенного Запада, России вообще быть не должно, поскольку она мешает европейским и американским компаниям наживаться на эксплуатации других стран. Однако он считает, что в честной конкуренции за симпатии народов и правительств Россия превосходит своих соперников, из-за чего Европе и США остается только угрожать и давить на других.

«Давайте на поле честной конкуренции повоюем, посмотрим, у кого лучше получается. И вот, глядя на такую реакцию, я уверен, что у наших граждан получается очень хорошо», – резюмировал эксперт.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 16.11.21

Спецслужбы задержали более 20 человек, зарабатывавших на нелегальных мигрантах. / «Надо готовиться к новому скачку цен»: в Госдуме предупредили о подорожании сахара и масла. / Зимой россияне впадают в «трудовую спячку». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»