Дождь, мокрый снег и ураганный ветер: на Москву надвигается мощный циклон

В ближайшие выходные в московском регионе ожидается заметное ухудшение погоды с осадками и ураганным ветром. Согласно прогнозу Гидрометцентра, пик ненастья придется на субботу, 20 ноября.

В пятницу, 19 ноября, вероятны лишь небольшие осадки. Ночью в Москве -2...0°, в Подмосковье -4...1°. Днем – до 3° при усилении ветра до 11 м/с и гололедице. В субботу прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега. Ночью столбик термометра будет колебаться вблизи нулевой отметки, днем потеплеет до 3-4° с порывистым ветром до 20 м/с.

В воскресенье, 21 ноября, вновь вероятны небольшие осадки при температуре воздуха, как и накануне. При этом возможен порывистый ветел до 15 м/с.

Похожая погода прогнозируется в понедельник, 22 ноября. Во вторник, 23 ноября, ожидается похолодание: ночью до -10°, днем -5...0°. Ожидается снегопад.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»