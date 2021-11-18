Юристы «Конкорда» готовят обращение в СК после материала-расследования Bellingcat*

Юридическая служба компании «Конкорд» в опубликованном заявлении по совместному «расследованию» Bellingcat* и The Insider* (* признаны в РФ иностранными агентами) отметила, что документ содержит недостоверную информацию в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.

Юристы также подчеркнули, что граждане, которые в статье идентифицируются как «наемники», имеют полное право обратиться с заявлениями в суд с иском против The Insider* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и его главреду Роману Доброхотову. Как отмечают авторы документа, украинские спецслужбы осознавали, что их действия являются преступными. На этом фоне они предприняли попытки скрыть провокацию, подав ситуацию с похищением граждан России как «случайное» задержание после такого же «случайного» приземления самолета. Что касается самих россиян, то никаких доказательств их противоправных действий в статье не приводится, как и фактов об их связи с «ЧВК Вагнер», говорится в сообщении «Конкорда».

Согласно действующей Конвенции о правовой помощи между Украиной и Россией, все законные действия должны совершаться в рамках этого документа и Конституции стран. В противном случае может быть возбуждено уголовное дело на территории Украины, а Киев вправе потребовать привлечь граждан России к ответственности в соответствии с УК РФ.

Те события, которые описали в своем «расследовании» Bellingcat* и The Insider*, указывают на попытку государственного терроризма со стороны высших лиц украинской власти и спецслужб государства. В связи с этим юристы «Конкорда» готовят обращение в Следственный комитет с целью проверки указанных обстоятельств и привлечения причастных лиц к ответственности. Также они выражают благодарность журналистам Bellingcat* за публикацию важной информации о подготовке провокаций против россиян и раскрытие ответственных личностей.

* – СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Москва, Светлана Антонова

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