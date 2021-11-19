Евгений Пригожин объяснил массовый выход из партии членов «Родины» в Петербурге

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на ряд вопросов журналистов, посвященных выходу из партии «Родина» большинства членов ее петербургской структуры. За комментарием к предпринимателю обратился сотрудник издания «КоммерсантЪ», сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Мнение Пригожина о резонансном событии опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Пригожин заявил, что изначально основа идеологии партии «Родина» заключалась в намерении делать все во благо своей страны, семьи и малой родины.

«Сыровар из Костромы должен лучше всех варить сыр и прославлять Кострому, а с ней и Россию. Космонавт из Смоленска должен быть лучшим в космосе, а когда станет героем, сделать все для Смоленска. Замечательный фильм – «Время первых», в нем Сергей Королев запускает ракету в космос и готов умереть ради этого. Как мне представляется, это и есть основа партии «Родина», – пояснил бизнесмен.

По его мнению, родинцы из петербургского блока, среди которых оказались, в том числе, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, Герой России Александр Богатов и исполнительница популярных песен Татьяна Буланова, боролись именно за патриотические идеалы. Они могли покинуть политическое объединение из-за идеологических разногласий, считает бизнесмен.

«Думаю, они вышли из партии потому, что их идеалы руководство «Родины» променяло на сладкое место в Госдуме под крылом фракции ЛДПР, с которой партия же и боролась, а также на роскошные съезды в дорогих гостиницах», – приводит слова предпринимателя пресс-служба.

Пригожин добавил, что надеется на то, что настоящие родинцы в лице рядовых россиян не изменят своим стремлениям, оставаясь преданными своему Отечеству.

Ранее стало известно, что петербургское отделение партии Родина покинули более 200 его участников – порядка 85% от всего численного состава.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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