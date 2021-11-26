Олег Волин: глубинные русские традиции основаны на доверии

В современной России наметилась общая тенденция на возврат общества к старым традициям – речь идет не о возрождении архаичного быта, а о возврате доверия между людьми, как основе общественных и деловых отношений, существовавших в России многие века, считает предприниматель Олег Волин. Такое мнение бизнесмен высказал в статье в журнале «Профиль».

По мнению Волина, современное общество, как в России, так и за рубежом, испытывает дефицит настоящего доверия. Отсутствие доверительных отношений между людьми порождает создание сложного перестраховочного аппарата, который призван заменить обычную веру в людей. Причем в бизнесе эта подмена сегодня считается гарантом надежности договоренностей и обязательств, вместо порядочности и деловой репутации, которая раньше зарабатывалась годами. В последнее время система ценностей в предпринимательстве определяется различными рейтингами и индексами, которые высчитываются на основании математических моделей и отнюдь не учитывают человеческие качества. Огромная армия юристов, адвокатов и «независимых» аудиторов позволяет не только отказаться от прямых человеческих отношений, но и скрыть преступные замыслы, невозможные при личном доверительном знакомстве.

Олег Волин доказывает, что сегодня надежность и порядочность партнера проверяются не историей взаимных деловых отношений, а неким «индексом доверия», универсальным математическим агрегатором: «Порядочность как основа деловой репутации становится ненужным анахронизмом, потому что ее заменяют индексами, рейтингами и экспертными оценками». Человеческие отношения заменяются юридическими категориями, за которыми можно спрятать обман и нечистоплотность в бизнесе: «Толпы алчных юристов по обе стороны баррикад кормятся на неверно воплощенных представлениях о том, как быть порядочными по отношению друг к другу». Моральный и финансовый ущерб от такого способа взаимодействия общества и бизнеса заставляет Запад вспомнить о доверии, которое, прежде всего, является общечеловеческой добродетелью, а не финансовым показателем.

Олег Волин считает, что «доверие» как базовая ценность всегда было основой спокойного существования племени, семьи и государства. Любая здоровая экономика стремится к стабильности, потому что только состояние равновесия обеспечивает движение вперед: «Такое равновесие, основанное на доверии, надежности, традициях и здравом смысле – и есть истинный консерватизм. На нем и держалось долгие годы российское общество».

Википедия: «Доверие в социологии– это открытые взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. Доверие считается основой всех социальных институтов».

В России доверие между людьми всегда являлось необходимым условием нормальных человеческих отношений, традиционной ценностью, когда можно было доверить жизнь и кошелек незнакомым людям, купцы под честное слово заключали сделки в других городах и честно потом расплачивались, потому что порядочность являлась необходимым условием успешной торговли и сохранения доброго имени. Сделки заключались без договоров и расписок, купцы торговали по всей стране, путешествуя, развивая торговлю и промышленность.

Существует мнение, что честное имя русского купечества подвергалось сомнению в Западной Европе. Олег Волин считает, что это не так – известные отрицательные высказывания западных дипломатов и путешественников о русских торговцах являются не чем иным как «черным пиаром», призванным устранить конкурентов с европейского рынка. Вот тогда и появились ставшие впоследствии «хрестоматийными» отзывы «независимых экспертов» о принципах российской торговли. На самом деле, западные торговые дома охотно вели «бизнес» с Россией, о чем говорят многочисленные документы в европейских хрониках. Хотя, непостижимый кодекс доверия русских купцов всегда раздражал западных партнеров своей необычностью, российская добродетель не вписывалась в европейскую культуру.

Сегодняшний кризис международных отношений заставляет не просто вспомнить о традициях русского купечества, но и осознать их как неоспоримое преимущество. Порядочность и доверие между людьми стали особенно востребованы во время пандемии коронавируса, когда человеческие отношения подверглись проверке на прочность, а солидарность между народами стала залогом успешной борьбы с болезнью.

Олег Волин оптимистично заявляет, что доверие – это надежная, проверенная временем традиционная опора предпринимательской, и общественной жизни. Но надо хорошо различать доверие и доверчивость – порядочность в деловых отношениях не может быть односторонней, это традиционное условие взаимовыгодного партнерства.

Москва, Екатерина Попова

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