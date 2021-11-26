Новый штамм коронавируса обвалил рубль, нефть и Мосбиржу

Биржевые котировки нефти, курса рубля и российских акций обвалились после новостей о новом штамме коронавируса из Южной Африки. По данным Московской биржи, доллар с расчетами завтра подорожал на 1,06 рубля, превысив 75,53 рубля.

В ходе торгов доллар поднимался выше 75,92 рубля, что стало максимумом с марта. Евро обновил рекорд за последние 4 месяца, превысив в моменте 85,56 рубля.

Индекс Московской биржи незадолго до 15:00 мск потерял 2,8%, что составляет 540 млрд рублей в пересчете на рыночную стоимость 43-х крупнейших российских компаний. Долларовый индекс РТС к этому времени упал на 3,8%, приблизившись к показателям конца июля, отмечает Finanz.ru.

Цены на нефть Brent упали на 6%, до минимума с начала октября в $77,34 за баррель. В Нью-Йорке падение сорта WTI составило 6,4%, до $73,38.

По мнению экспертов, рынок лихорадит из-за опасений распространения нового штамма из Южной Америки одновременно по всему миру. «Случаи заболевания коронавирусом уже росли в США и Европе, но теперь с появлением нового штамма инвесторы беспокоятся, что инфекции распространятся одновременно и везде», – считает старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичиквава.

Южноафриканский штамм B.1.1.529 был обнаружен три дня назад. На сегодняшний день в нем обнаружено 32 мутации в спайк-белке, с помощью которого вирус проникает в человеческую клетку и против которого «настроены» большинство действующих вакцин.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»