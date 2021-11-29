Приближается ураган: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ориентировочно с 21:00 ожидается сильный дождь с порывистым ветром до 18 метров в секунду.

В подмосковном МЧС уточнили, что ненастье может затянуться почти на сутки. После ночного дождя с 09 до 21 часа 30 ноября прогнозируются мокрый снег, местами сильный. При этом ожидается переход температуры воздуха к отрицательным значениям. Возможна гололедица. В отдельных районах вероятно усиление ветра с порывами 17-22 метров в секунду.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во вторник, 30 ноября, температура воздуха понизится к вечеру до -2°.

В среду, 1 декабря, ночью вероятен снег, местами метель. В Москве похолодает -5...-3°, по области – до -7...-2°. Днем ожидается небольшой снег, местами метель, в Москве -5...-3°, по области -7...-2°. При этом вновь прогнозируется порывистый ветер до 17 м/с и гололедица.

В четверг, 2 декабря, ночью похолодает в Москве до -9...-7°, в регионе – до -11...-6°. Вновь возможен снег. В дневное время температура воздуха поднимется до -1...1°.

В пятницу, 3 декабря, вновь ожидаются осадки при температуре ночью -4...1°, днем -1...4°. В субботу, 4 декабря, при умеренном западном ветре вероятен снег, ночью и днем -5...0°.

Москва, Светлана Антонова

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